Dolar
42.33
Euro
49.15
Altın
4,078.35
ETH/USDT
3,198.80
BTC/USDT
95,481.00
BIST 100
10,763.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul’da “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi 23. Sonbahar Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Seçimi kaybeden New York Belediye Başkanı, Yahudilere hizmet ettiğini söyledi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa ziyaret ettiği İsrail'de, "İsrail'e belediye başkanı olarak hizmet ettiğini" söyledi.

Enes Canlı  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Seçimi kaybeden New York Belediye Başkanı, Yahudilere hizmet ettiğini söyledi

Kudüs

New York'taki belediye başkanlık yarışını Zohran Mamdani karşısında kaybeden ve Ocak 2026'da görevini bırakacak New York Belediye Başkanı Eric Adams, 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret eden Adams, burada yaptığı açıklamada, "İsrail'e geri gelmek ve size şunu bildirmek istedim. Size belediye başkanı olarak hizmet ettim." dedi.

İsrail ziyaretinde bir konferansa katılan Adams, New York'taki Yahudi nüfusun Mamdani'nin belediye başkanlığı döneminde zorluk yaşayacağını, Yahudilerin hazırlıklı olması gerektiğini ileri sürdü.

Adams, belediye başkanlığı döneminde 2023'ten sonra ikinci defa İsrail'i ziyaret etti. Adams, 4 Kasım'da tamamlanan çekişmeli New York Belediye Başkanlığı seçiminde bağımsız aday olarak yarışan Zohran Mamdani karşısında seçimi kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesindeki inşa çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor
İstanbul'da şerit değiştiren taksinin çarptığı motosikletlinin yola düşmesi kamerada
15 bin öğretmen için tercih süreci başladı
İstinaf, kavga sırasında gazeteciyi darbeden sanığa verilen 6 yıl 3 aylık cezayı fazla buldu
Bursa'da yıllar önce yanan ormanlık alanlar yeniden yeşeriyor

Benzer haberler

Seçimi kaybeden New York Belediye Başkanı, Yahudilere hizmet ettiğini söyledi

Seçimi kaybeden New York Belediye Başkanı, Yahudilere hizmet ettiğini söyledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet