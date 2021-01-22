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Dünya, Koronavirüs

Şanghay'da şüpheli Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı iki hastane karantinaya alındı

Çin'in Şanghay şehrinde iki hastane, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınırken, hastalık kontrol ve önleme ekipleri incelemelere başladı.

Emre Aytekin   | 22.01.2021
Şanghay'da şüpheli Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı iki hastane karantinaya alındı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ANKARA (AA) - Çin'in Şanghay şehrinde iki hastane, yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

"Global Times" gazetesinde yer alan habere göre, Fudan Üniversitesi Şanghay Kanser Merkezi ile Ciao Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Renci Hastanesi çalışanlarında şüpheli vakaların ortaya çıkması üzerine ayakta tedavi hizmetlerine ara verildi.

Her iki hastane binası ve çevresindeki bazı yerleşimler kordona alınırken, hastalık kontrol ve önleme ekipleri incelemelere başladı.

Renci Hastanesinden yapılan açıklamada, dün hastane personeline yapılan rutin nükleik asit testlerinde bir sağlık çalışanı ve bir taşeron işçinin test sonucunun "şüpheli" çıktığı belirtildi.

Kanser Merkezi de 20 Ocak'ta şehir merkezindeki biriminde yapılan testlerde bir şüpheli vakaya rastlandığını bildirmişti.

Her iki hastane de, Çin'in farklı bölgelerinden hastaların tedavi olmak üzere geldiği güvenilir sağlık merkezleri olarak biliniyor.

Resmi istatistikler, Şanghay Kanser Merkezinde 2019 yılında 1 milyon 570 bin hastanın ayakta tedavi edildiğini gösteriyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 47'si Heylongciang, 19'u Cilin, 18'i Hıbey, biri Şensi eyaletlerinde, 6 vaka Şanghay kentinde, 3 vaka ise başkent Pekin'de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 88 bin 804 vaka tespit edildi, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 495 kişi iyileşti.

Son vakaların, ülkenin güneyine göre daha soğuk hava koşullarının yaşandığı kuzey bölgeleri ve Rusya sınırına yakın eyaletlerde yoğunlaştığı görülüyor.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeniden baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ülkede "Bahar Bayramı" olarak kutlanan tatil dönemi öncesinde ülke içinde seyahat edeceklere son 7 gün içinde negatif Kovid-19 testi bildirme zorunluluğu getirilirken çok sayıda eyalet yönetimi seyahat edenlere karantina tedbirleri uygulayacağını açıkladı.

Ulusal sağlık yetkilileri, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Bahar Bayramı ülkede göçmen olarak kentlerde çalışan işçilerin, taşradaki ve kırsal bölgelerdeki ailelerini ziyaret ettiği bir dönem olarak biliniyor. Bayram süresince 1,7 milyar yolculuk yapılacağı tahmin ediliyor.

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