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Dünya

Şanghay İşbirliği Örgütü turizm bakanları Özbekistan'da toplandı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkeleri turizm bakanları toplantısı Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlendi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 19.05.2022
Şanghay İşbirliği Örgütü turizm bakanları Özbekistan'da toplandı Fotoğraf: Bahtiyar Abdülkerimov/AA

Taşkent

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Kültürel Miras Bakanı Aziz Abduhakimov'un ev sahipliğinde yapılan toplantıya Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Rusya Federal Turizm Ajansı Başkanı Zarina Doğuzova, Pakistan Bölgeler Arası Koordinasyon Bakanı Ehsanur Rahman Mezari, Tacikistan Turizm Geliştirme Komitesi Başkanı Taciddin Curazade, Hindistan Turizm Bakan Yardımcısı Rakesh Kumar Verma katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Abduhakimov, hükümetin son yıllarda ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atması sonucunda Özbekistan’ın vize uygulamadığı ülke sayısının 92'ye, ülkeye gelen yabancı turist sayısının ise 6,7 milyona ulaştığını belirterek hükümetin, turizm sektörünü destekleme kapsamında 1 Temmuz'dan itibaren sektörde faaliyet yapan şirketlere bir dizi vergi ve gümrük imtiyazları tanınacağını ve imtiyazlı krediler verileceğini kaydetti.

Abduhakimov, ayrıca 2019'da yaklaşık 250 milyon turistin ŞİÖ ülkelerinden tatil yapmak için yurt dışına gittiğini, bu çerçevede örgüt ülkelerinin çabaları birleştirerek ŞİÖ'nün, iç turizminin geliştirilmesine yönlendirilmesi gerektiğini vurgularken, bunun için ŞİÖ ülkelerindeki en popüler turistik yerlerin haritasının oluşturulması, örgüte üye ülkeleri arasında iç turizmin gelişmesine engel teşkil eden sorunların çözülmesi ve ortak turizm güzergahların oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya çevrim içi olarak katılan ŞİÖ Genel Sekreteri Jang Ming de örgüt kapsamında turizm alanındaki iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini, bunun için gerekli tüm koşul ve fırsatların bulunduğunu belirterek, bu çerçevede söz konusu toplantının önemli olduğunu vurguladı.

Toplantının sonunda bakanlar, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkeler hükümetleri arasında turizm alanında iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin" anlaşma taslağını hazırlayarak, 15-16 Eylül'de Semerkant'ta düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanmak üzere kabul etti.​​​​​​​

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