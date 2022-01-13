Dolar
13.64
Euro
15.60
Altın
1,826.14
ETH/USDT
3,347.60
BTC/USDT
43,758.00
BIST 100
2,064.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek

ABD'de Kovid-19 salgını dolayısıyla asker toplamada sıkıntı yaşandığı için ABD Kara Kuvvetleri 6 yıllığına orduya katılan vasıflı askerlere 50 bin dolara kadar katılım ikramiyesi verecek.

Kasım İleri   | 13.01.2022
Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek

Washington DC

Amerikan Associated Press Ajansına konuşan Kara Kuvvetleri Askerlik Dairesi Komutanı Tümgeneral Kevin Vereen, Kovid-19 salgınının son iki yılda rekabetçi bir iş piyasasının ortaya çıkmasına neden olduğunu, bunun ABD ordusu için asker toplayanlara da zorluk yaşattığını ifade etti.

ABD'li komutan, Kara Kuvvetlerine asker toplama konusunda zor bir sürece girildiğini ve bir miktar ilave paranın yanı sıra birkaç değişikliğin nitelikli gençleri askere kaydolmaya ikna edeceğini düşündüklerini belirtti.

Vereen, "Hala 2020'nin başlarında okulların tamamen kapatıldığı Kovid-19 salgınının etkilerini görüyoruz. Bu nedenle yüz yüze temas kuramadığımızdan genç kadın ve erkeklerden oluşan büyük bir sınıfı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Son iki yılda görevdeki askerlerin birçoğunun askerde kalmaya karar verdiğini belirten Vereen, 485 bin civarında olan Kara Kuvvetleri asker sayısını bu seviyede tutmak için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 57 bin 500 civarında yeni asker alımı hedeflediklerini kaydetti.

ABD'li general, çok ihtiyaç duyulan bazı alanlarda vasıflı kişilerin, 6 yıllığına Kara Kuvvetlerine asker olarak katılması durumunda 50 bin dolara kadar ikramiye alacağını bildirdi.

İkramiyenin kademeli olduğunu belirten Vereen, miktarın mesleklere göre değişeceğini ifade etti.

Vereen, füze savunma, özel kuvvetler, sinyal istihbaratı ve savaş alanı silah operasyonlarını koordine eden atış kontrol gibi belirli mesleklere genellikle maksimum ikramiye olan 50 bin doların verileceğini, piyade, istihbarat analisti, muharebe sıhhiyesi, askeri polis, muharebe mühendisi gibi kimselere de yüksek bir miktarın taahhüt edildiğini kaydetti.

ABD'de askerlik zorunlu olmadığı için askeri meslek personelinin dışında kalan askerler süreli olarak istihdam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 361 bin 719 Kovid-19 vakası belirlendi
Belçika meclisi zorunlu aşılamayı gündemine alıyor
Kanada Kovid-19 aşısı yaptırmayanlar için sağlık vergisini tartışıyor
DSÖ'den 'Omicron varyantı hastanelik etmeyi ve öldürmeyi sürdürüyor' uyarısı
İtalya'da son 24 saatte 196 bin 224 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

ABD'de Biden'a olan halk desteği yüzde 33'e düştü

ABD'de Biden'a olan halk desteği yüzde 33'e düştü

Salgında asker toplayamayan ABD ordusu, yeni askerlere 50 bin dolara kadar ikramiye verecek

Beyaz Saray, İran'ın nükleer programını hızlandırmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak
Fransa'da son 24 saatte 361 bin 719 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa'da son 24 saatte 361 bin 719 Kovid-19 vakası belirlendi
ABD'de Demokrat senatörlerden, Ukrayna konusunda Rusya'ya yaptırım öngören tasarı

ABD'de Demokrat senatörlerden, Ukrayna konusunda Rusya'ya yaptırım öngören tasarı