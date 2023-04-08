Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,997.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sahel'de yaklaşık 1 milyon çocuk yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler, Sahel'de yaklaşık 1 milyon çocuğun şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Fatma Esma Arslan  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Sahel'de yaklaşık 1 milyon çocuk yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Dakar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamada, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da 970 bin civarında çocuğun, artan gıda fiyatları, çatışmalar ve iklim değişikliğinin etkileri yüzünden bu yıl akut şiddetli yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya kaldığı duyuruldu.

Açıklamada, hükümetlerden, çocuk beslenmesinin ulusal öncelik haline getirilmesi ve yetersiz beslenmeyle mücadele için ulusal yatırımları artırmaları istendi.

Nijer'de yaklaşık 430 bin çocuğun risk altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Mali'de de risk altındaki çocuk sayısının 367 bin olduğu kaydedildi.

Sahel ülkeleri Burkina Faso, Çad, Gambiya, Moritanya, Mali, Nijer, Nijerya ve Senegal ile Kamerun'un kuzeyinde, yetersiz beslenme nedeniyle geçen yıl hastaneye giden çocukların sayısının 2021'e oranla yüzde 31 artarak 1,9 milyona ulaştığına da vurgu yapıldı.

UNICEF, mart ayında da Sahel'de 10 milyon çocuğun insani yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bayburt'ta kazada hayatını kaybeden uzman çavuş ile eşi ve kızının cenazesi defnedildi
Suriye'nin kuzeyinde bir PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kılıçdaroğlu'nun "Samsat" iddiasına Belediye Başkanı Fırat'tan yanıt
Mersin'de depremde hasar gören 8 katlı bina kontrollü yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı

Benzer haberler

Sahel'de yaklaşık 1 milyon çocuk yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Sahel'de yaklaşık 1 milyon çocuk yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet