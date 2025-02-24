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Dünya

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldi

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldiği bildirildi.

Şeyma Yiğit  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında patlama meydana geldi

Ankara

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Marsilya kentinin 8'inci bölgesinde yer alan Rusya'nın Marsilya Başkonsolosluğu yakınlarında sabah saatlerinde patlama sesi duyuldu.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve konsolosluk binası etrafında güvenlik tedbirleri alındı.

BFMTV kanalına göre, yerel yetkililer, patlamanın kaynağına ilişkin konsolosluk binasının bahçesine atılan iki molotof kokteylinden bahsederken, Marsilya’nın içinde bulunduğu Bouches-du-Rhone Polis Merkezi ise yaptığı açıklamada, "molotof kokteyli ihtimalinin şu aşamada doğru görünmediğini" belirtti.

Ulusal basının olay yerindeki polis kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, konsolosluk bahçesine iki patlayıcı madde fırlatıldı ve bunlardan biri infilak etti.

Öte yandan, patlama nedeniyle herhangi bir can kaybı olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Marsilya Başkonsolosu Stanislav Oranskiy, La Marseillaise gazetesine yaptığı açıklamada patlamanın konsolosluk sınırları içinde meydana geldiğini ve itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğunu kaydetti.

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