Dolar
18.63
Euro
19.38
Altın
1,755.18
ETH/USDT
1,198.30
BTC/USDT
16,579.00
BIST 100
4,858.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın Krımsk kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Krımsk şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Dmitri Chirciu   | 24.11.2022
Rusya'nın Krımsk kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Moskova

Rus haber ajansı Ria'nın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 66 yaşında bir kişi, Krımsk şehrindeki sağlık merkezine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, merkezde görevli 2 kişi yaşamını yitirdi.

Olay yerinden ayrılan saldırganın sokakta bulunanlara da ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da deprem nedeniyle 45 yapıda hasar oluştu
Afyonkarahisar'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Şehit öğretmen Ayşenur Alkan'ın ismi Nevşehir'de kütüphanede yaşatılacak
İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı
Deprem bölgesi Düzce ve Batı Karadeniz'de şiddetli yağmur bekleniyor

Benzer haberler

Rusya'nın Krımsk kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Rusya'nın Krımsk kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Rusya: Ukrayna'nın askeri yönetim ve enerji sistemlerine yönelik saldırı düzenledik

Ukrayna ile Rusya arasında yeniden esir takası yapıldı

Ukrayna'da elektriksiz kalan şehirlerde halkın imdadına 'Yenilmezlik Noktaları' yetişiyor

Ukrayna'da elektriksiz kalan şehirlerde halkın imdadına 'Yenilmezlik Noktaları' yetişiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ödemeler sistemi dar bir kulübün kontrolünde

Rusya Devlet Başkanı Putin: Uluslararası ödemeler sistemi dar bir kulübün kontrolünde
AB Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketini hazırlıyor

AB Rusya'ya yönelik 9'uncu yaptırım paketini hazırlıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet