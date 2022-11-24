Rusya'nın Krımsk kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Krımsk şehrinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Rus haber ajansı Ria'nın güvenlik güçlerine dayandırdığı haberine göre, boşanma aşamasında olduğu belirtilen 66 yaşında bir kişi, Krımsk şehrindeki sağlık merkezine henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda, merkezde görevli 2 kişi yaşamını yitirdi.
Olay yerinden ayrılan saldırganın sokakta bulunanlara da ateş açması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Daha sonra saldırganın intihar ettiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.