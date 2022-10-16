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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi

Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesine bağlı Donetsk şehrindeki sözde yönetim binasının bu sabah saatlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bombalandığı öne sürüldü.

Dmitri Chirciu   | 16.10.2022
Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk şehrinin Ukrayna güçlerince vurulduğu iddia edildi Fotoğraf: Leon Klein - AA

Donets ka Oblast

Donetsk’in sözde Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donetsk’e yönelik füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Füzelerden birinin Donetsk’in sözde yönetim binasına isabet ettiğini belirten Kulemzin, "3 ABD üretimli HIMARS çok namlulu roketatar füzesi fırlatıldı. Füzelerden biri şehirdeki idari binaya isabet etti." ifadelerini kullandı.

Binanın "ciddi" hasar gördüğünü aktaran Kulemzin, gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Olayda, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rusya'nın Belgorod şehrindeki havalimanı civarında füze saldırılarının düzenlendiği görüldü.

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