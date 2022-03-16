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Dünya

Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo'da bazı terminaller geçici olarak kapatıldı

Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo, bazı terminallerini geçici olarak kapattığını ve yeni yatırım projelerini durdurduğunu açıkladı.

Emre Gürkan Abay   | 16.03.2022
Rusya'nın en büyük havalimanı Şeremetyevo'da bazı terminaller geçici olarak kapatıldı

Moskova

Şeremetyevo Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, yaptırımlar sonucu yolcu trafiğinin düşmesi nedeniyle E ve D terminallerinin geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Havalimanındaki üçüncü pistin de kapatıldığına işaret edilen açıklamada, "Alınan tedbirler, yolcu trafiği hacminde geri dönüş sağlanana kadar geçerli olacaktır." denildi.

Yaptırımlar nedeniyle AB ve ABD, Rus uçaklarına hava sahasını kapatma kararı almış, Rusya da benzer bir yaptırım kararını yürürlüğe koymuştu.

Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da bazı hava yolu ve tur şirketleri uluslararası uçuşlarını durdurmuştu.

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