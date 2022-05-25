Dolar
16.33
Euro
17.41
Altın
1,853.47
ETH/USDT
1,950.00
BTC/USDT
29,495.00
BIST 100
2,391.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Sakarya'da VRV Üretim Tesisi Açılış Lansmanı’nda konuşuyor. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
logo
Dünya

Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için "yaptırımları kaldırın" önerisi

Emre Gürkan Abay   | 25.05.2022
Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için "yaptırımları kaldırın" önerisi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna’dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, “Gıda sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor.” dedi.

Rudenko, Ukrayna’daki tahıl ürünlerinin savaş nedeniyle sevk edilememesi ve bu nedenle derinleşen küresel gıda sorununa ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, "Rusya’nın, gıda konusunu bir silah olarak kullandığına" yönelik suçlamasını değerlendiren Rudenko, “Tüm sorunlara barış yoluyla çözüm arayan herkesle görüşmeye hazırız. Von der Leyen’in açıklamasını kendi vicdanına bırakıyorum.” diye konuştu.

Gıda sorununun kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceğini belirten Rudenko, “Gıda sorunu, Rusya’nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Ayrıca, Ukrayna’nın, gemilerin bulunduğu limanlarındaki mayınları temizlemesi gerekiyor. Rusya, insanı koridor dahil gerekli tüm yardımı vermeye hazır.” dedi.

Rudenko, 23 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, küresel piyasalarda tahıl ve buğday gibi ürünlerde yaşanan kıtlığın çözümü için Rusya’ya yönelik ihracat yasaklarının kaldırılması gerektiğini söylemişti.

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday ihracatında yaklaşık yüzde 30 paya sahip.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 19 Mayıs’ta, Ukrayna’da limanların açılmaması halinde ''kıtlık ve zorunlu kitlesel göç'' yaşanabileceği uyarısı yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Benzer haberler

Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak

Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak

Rusya Maliye Bakanlığı: Tüm kısıtlamalara rağmen kamu borcu ödemelerini yapacağız

Rusya'dan tahıl krizinin çözümü için "yaptırımları kaldırın" önerisi

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında son bir günde 4 çocuk yaşamını yitirdi

Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında son bir günde 4 çocuk yaşamını yitirdi
Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu bugüne kadar 29 bin 450 askerini kaybetti
Bu sezon buğdayda rekoltenin yüksek olması bekleniyor

Bu sezon buğdayda rekoltenin yüksek olması bekleniyor