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Dünya

Rusya'daki askeri birlikteki patlamalarda yaralıların sayısı 40'a çıktı

Rusya'nın Açinsk kentindeki kentindeki askeri birliğin cephanesindeki patlamalarda yaralıların sayısı 40'a çıktı.

Dmitri Chirciu   | 14.08.2019
Rusya'daki askeri birlikteki patlamalarda yaralıların sayısı 40'a çıktı

Moskova

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta meydana gelen patlamalarda yaralıların sayısı 40'a yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Krasnoyarsk bölgesinin Açinsk şehrinde geçen hafta yaşanan patlamalarda 40 kişinin yaralandığı ve bunların tedavi altında olduğu belirtildi.

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde geçen hafta patlama olmuş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca geçen hafta Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte de füze motor denemesi sırasında meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirmişti.

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