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Dünya

Rusya'da siyaset uzmanı Dugin’in kızının 'planlı' şekilde öldürüldüğü açıklandı

Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın "planlı" şekilde öldürüldüğü bildirildi.

Dmitri Chirciu   | 21.08.2022
Rusya'da siyaset uzmanı Dugin’in kızının 'planlı' şekilde öldürüldüğü açıklandı

Moskova

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Dugina'ya yönelik suç işlendiği kaydedilen açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor." ifadelerine yer verildi.

Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti.

Darya Dugina kim?

Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesinden 2015'te mezun oldu.

Gazeteci olarak da bilinen Dugina, "Uluslararası Avrasya Hareketi" sivil toplum kuruluşunda siyasi gözlemci olarak görevini sürdürüyordu.

Dugina, Rusya'nın kontrolü altına aldığı Ukrayna'nın Mariupol şehrine de giderek çalışmalar yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Dugina'nın temmuz ayın başında yaptırım listesine alındığını açıklamıştı.

Aleksandr Dugin kim?

Rus siyaset uzmanı, sosyolog ve filozof Aleksandr Dugin ise Uluslararası Avrasya Hareketi'ne başkanlık ediyor.

Neo Avrasyacılık akımını benimseyen Dugin, 2014 yılında Foreign Policy dergisi tarafından "Modern Dünyanın 100 Küresel Düşünürü" listesine dahil edilmişti.

Ayrıca, Dugin, 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor.

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