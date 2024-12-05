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Dünya

Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve Kuzey Kore arasında haziranda imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Rusya ve Kuzey Kore arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu, başkent Moskova'da ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girmesini öngören protokolü imzaladı.

İmzalanan protokol gereği, Rusya ve Kuzey arasında yapılan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması yürürlüğe girdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in haziranda Kuzey Kore'ye yaptığı ziyaret sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Bu anlaşmanın, taraflarından birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtiliyor.

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