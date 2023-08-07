Dolar
27.00
Euro
29.73
Altın
1,933.37
ETH/USDT
1,820.60
BTC/USDT
28,882.00
BIST 100
7,470.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya ve Çin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı

Ortak tatbikatın bir "tehdit" arz etmediğini belirten ABD, 4 destroyer ve 1 "P-8 Poseidon" tipi deniz devriye uçağıyla tatbikatı yakından izledi.

Aleyna Çil  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Rusya ve Çin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı

Ankara

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığı (NORTHCOM), ABD'nin Alaska eyaletine yakın uluslararası sularda, geçen hafta Rusya ve Çin'in ortak askeri devriye düzenlediğini açıkladı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, NORTHCOM açıklamasında, Çin ve Rusya'ya ait devriyenin uluslararası sularda kaldığını, ABD tarafından bir tehdit olarak değerlendirilmediğini belirtti.

NORTHCOM, bölgenin savunmasını güvence altına almak için, ABD komutasındaki hava ve deniz unsurlarının ortak operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

WSJ ABD'li bir yetkiliye dayandırarak, Alaska yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan devriyede, Çin ve Rusya'ya ait 11 gemiden oluşan filonun ABD'nin 4 destroyer ve 1 "P-8 Poseidon" tipi deniz devriye uçağı ile yakından izlendiğini aktardı. Söz konusu veriler NORTHCOM tarafından teyit edilmedi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık işbirliği planı doğrultasında iki ülkenin donanması yakın zamanda kuzey ve batı Pasifik Okyanusu'nda ortak devriye düzenledi. Söz konusu eylem herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadı." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Çin ile yürütülen ortak devriyeyi doğrulamış, bu kapsamda iki ülke filosunun, iletişim, güverte sahalarına helikopter iniş ve kalkış talimleri ve anti-denizaltı tatbikatı düzenlediğini duyurmuştu.

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDO-PACOM) Komutanı Oramiral John C. Aquilino, geçen ay düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda "(Çin ve Rusya ortak) tatbikatları ve operasyonları arttı. İşbirliklerinin daha da güçleneceğini öngörüyorum ve bu endişe verici." açıklamasını yapmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 84. sayısını yayımladı
Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Rusya ve Çin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı

Rusya ve Çin, ABD'nin Alaska eyaleti açıklarında ortak askeri tatbikat yaptı

Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi

İran Kur'an-ı Kerim'e saldırı nedeniyle Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı

Rusya: Suudi Arabistan'daki Ukrayna toplantısının çözüm için hiçbir katma değeri yok

Rusya: Suudi Arabistan'daki Ukrayna toplantısının çözüm için hiçbir katma değeri yok
Güney Çin Denizi'ndeki gerilim sonrası Filipinler, Çin'e protesto notası verdi

Güney Çin Denizi'ndeki gerilim sonrası Filipinler, Çin'e protesto notası verdi
ABD'nin gönderdiği görev birliği ve savaş gemileri, Orta Doğu'ya vardı

ABD'nin gönderdiği görev birliği ve savaş gemileri, Orta Doğu'ya vardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet