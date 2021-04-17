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Dünya

Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu'nu sınır dışı etme kararı aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 17.04.2021
Rusya, Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu'nu sınır dışı etme kararı aldı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Vasiliy Pokotilo'un bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Sosonyuk'un Rusya'da "yasa dışı" faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu ve Rusya'nın güvenlik çıkarlarına zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Konsolosa 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Rusya'yı terk etmesi önerildi." ifadelerine yer verildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'u "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu.

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