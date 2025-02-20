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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Rusya: Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki gaz ve enerji tesislerini vurduk

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rus Silahlı Kuvvetleri gece karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın savunma sanayisi alanındaki işletmelerinin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji tesislerine grup şeklinde saldırı düzenledi, belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Ukrayna'ya ait son 24 saatte 112 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 655 uçak, 283 helikopter, 44 bini aşkın İHA, 594 hava savunma füze sistemi, 21 bin 534 tank ve zırhlı araç, 1518 çok namlulu roketatar, 21 bin 883 obüs ve havan topu ile 31 bin 846 özel askeri aracın yok edildiği ifade edildi.

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