Dolar
19.43
Euro
21.40
Altın
1,982.32
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,766.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konuşuyor
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla yoğun saldırılar sonucu Ukrayna askeri birliklerinin konuşlandığı hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

Ali Cura  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk

Moskova

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gece saatlerinde Ukrayna ordusunun rezerv birliklerinin konuşlandığı noktalara denizden fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla yoğun saldırı yapıldığını belirten Konaşenkov, "Saldırı hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm nesneler vuruldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri deniz piyadeleri birliklerinin çatışma alanı bölgesindeki ilerlemesine izin verilmedi." ifadelerini kullandı.

Donetsk yönünde Artyömovsk (Bahmut) şehrinde Rus saldırı müfrezelerinin kuzeybatı, güneybatı ve batıda 4 mahalleyi kontrolü altına aldığını kaydeden Konaşenkov, hava indirme birliklerinin Ukrayna birliklerini şehrin kuzey ve güney tarafında sıkıştırdığını, saldırı müfrezelerine yardım ettiğini dile getirdi.

Hava, muharebe taktik ve topçu birliklerinin Stupoçki, Çasov Yar ve Kalinina yerleşim birimlerinde Ukrayna askerlerini vurduğunu anlatan Konaşenkov, bir günde bu bölgede Rus savaş uçaklarının 4 sorti yaptığını ve 59 topçu atışı gerçekleştirildiğini belirtti.

Konaşenkov, "400'den fazla Ukrayna askeri ve paralı savaşçı, 2 piyade savaş aracı, 6 zırhlı araç, 4 otomobil, D-20 ve D-30 model obüs, Gvozdika kundağı motorlu obüs etkisiz hale getirildi." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Putin: Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak
Bakan Dönmez: İlk taze nükleer yakıtın gelmesiyle Akkuyu NGS nükleer tesis statüsüne kavuştu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan "27 Nisan e-muhtıra" paylaşımı
THY'ye APEX'ten iki ödül birden
Ankara-Sivas YHT'nin Yozgat ve Kırıkkale garında yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk

Rusya: Ukrayna'da denizden fırlatılan uzun menzilli silahlarla hedefleri vurduk

NATO, Şi-Zelenskiy görüşmesinden memnun, Ukrayna'ya destekte ısrarlı

Çin, Ukrayna krizinin çözümü için arabulucu rolüne soyunuyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak tavizleriyle barış olmaz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Toprak tavizleriyle barış olmaz
Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor

Ukrayna topçu birlikleri Donetsk bölgesinde faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet