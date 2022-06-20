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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı aracın Rus ordusu tarafından yok edildiğini söyledi.

Ali Cura   | 20.06.2022
Rusya: Ukrayna'da 208 uçak, 132 helikopter, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç yok edildi

Moskova

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'da taarruzlarının sürdüğünü anlatan Konaşenkov, "Bastion" kıyı füze sisteminden fırlatılan "Oniks" yüksek hassasiyetli füzeyle Odessa bölgesindeki Artsız askeri hava üssünün vurulduğunu belirtti.

Dontesk yönünde Kurtimovka, Oçertino, Tonenkoye, Suhaya Balka, Novgorodskoye Mayorovka, Otradovka ve Zaytsevo'da bir gün içinde 11 "Grad" çok namlulu roketatarın imha edildiği bilgisini paylaşan Konaşenkov, Derjinsk, Novgorodoskoye, Nikolayevka, Leninskoye ve Zaytsevo'da 12 topçu sisteminin yok edildiğini dile getirdi.

Konaşenkov, Podgornoye yerleşim birimi yakınında 2 adet 155 milimetrelik M777 obüsün vurulduğunu söyledi.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 47 askeri alanı bombaladığını aktaran Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Veseloye, Privolye ve Bogorodiçnoye yerleşim birimi yakınlarında askeri birlikler ve teknik araçlar, Severska'da Buk-M1 hava savunma füze sistemi, Luhansk bölgesinde Novodrujeska yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemi radarının imha edildiğini belirtti.

Füze ve topçu birliklerinin bir gün içinde 148 askeri alanı vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 450 Ukraynalı milliyetçi gücün etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Rus hava savunma sistemlerinin Dnipro bölgesinde Apostolovo yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğünü bildiren Konaşenkov, Herson, Luhansk, Donetsk, Harkiv bölgelerinde havada 9 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu dile getirdi.

Konaşenkov, "Ukrayna’ya ait bugüne kadar 208 uçak, 132 helikopter, 1260 insansız hava aracı, 345 hava savunma füze sistemi, 3 bin 696 tank ve zırhlı araç, 576 çok namlulu roketatar, 2 bin 55 obüs ve havan topu, 3 bin 731 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

"Ukrayna askeri birliklerinde büyük kayıplar yaşanıyor"

Ukrayna askeri birliklerinin önemli oranda kayba uğradığını öne süren Konaşenkov, "19 Mayıs'tan bu yana çatışmalarda sadece Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 14. Mekanize Tugayı'ndan 2 bin 100'den fazla kişi öldü ve yaralandı. Bu kayıpları telafi etmeyi amaçlayan 800 kişi kötü moral ve psikolojik durum nedeniyle, ödeme sorunu, rüşvet ve subayları beceriksizlikle suçlayarak çatışma alanlarına gitmeyi reddetti. 10. Dağ Taarruz Tugayı'ndan 100 kişi komutaya toplu itaatsizlik nedeniyle muharebe görevinden çıkarıldı ve soruşturma için Kremençug şehrine götürüldü." diye konuştu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 30. Mekanize Tugayı'nın komutanlarının önemli bir kısmının birimlerinin yönetiminden çekildiğini ve muharebe görevlerinden kaçtığını ileri süren Konaşenkov, birçok Ukrayna askeri birliğinde subay kalmadığını iddia etti.

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