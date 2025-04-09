Dolar
38.01
Euro
42.01
Altın
3,071.87
ETH/USDT
1,476.50
BTC/USDT
77,095.00
BIST 100
9,338.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna, son 24 saatte enerji altyapılarına 4 kez saldırı düzenledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte 4 kez enerji altyapılarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Rusya: Ukrayna, son 24 saatte enerji altyapılarına 4 kez saldırı düzenledi

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Kursk, Rostov, Krasnodar ve ilhak edilen Zaporijya bölgelerinde enerji altyapı tesislerine topçular ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 İHA ile saldırının yapıldığı Krasnodar bölgesindeki 'Korenovskaya' kompresör istasyonu, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'na gazı sağlıyor. İstasyon hasar görmedi. Kiev yönetimi, uluslararası enerji tesisine kasıtlı olarak saldırı düzenledi.

Kiev yönetimi, Rusya ile ABD arasında 18 Mart itibarıyla 30 gün boyunca enerji unsurlarına saldırıların durdurulmasına yönelik yapılan anlaşmayı ihlal ederek, Rus enerji altyapısını tek taraflı olarak vurmaktan vazgeçmedi."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Şili Dışişleri Bakanı Klaveren ile bir araya geldi
Meteorolojiden yurdun bazı kesimleri için sağanak uyarısı
Tokat'ta kar etkili oldu
Gümüşhane'de fırtına etkili oluyor
Rus heyeti yarın İstanbul'da yapılacak Rusya-ABD görüşmesi için Türkiye'ye geldi

Benzer haberler

Endonezya, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yerli ürünleri teşvik edecek

Endonezya, ABD'nin tarifeleri nedeniyle yerli ürünleri teşvik edecek

ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Rus heyeti yarın İstanbul'da yapılacak Rusya-ABD görüşmesi için Türkiye'ye geldi

Rusya: Ukrayna, son 24 saatte enerji altyapılarına 4 kez saldırı düzenledi

Rusya: Ukrayna, son 24 saatte enerji altyapılarına 4 kez saldırı düzenledi
ABD'ye göre, Çin'in tarifeleri yüzde 84'e yükseltme kararı Pekin yönetiminin "kaybı"

ABD'ye göre, Çin'in tarifeleri yüzde 84'e yükseltme kararı Pekin yönetiminin "kaybı"
Rus uzmanlar, Moskova'nın Ukrayna'ya geçici yönetim atama teklifiyle yaptığı çıkışı değerlendirdi

Rus uzmanlar, Moskova'nın Ukrayna'ya geçici yönetim atama teklifiyle yaptığı çıkışı değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet