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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Karadeniz’de 700 yunus öldü

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Karadeniz'deki deniz canlılarının olumsuz etkilediği ve bu nedenle 700'den fazla yunus balığının öldüğü belirtildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 04.11.2022
Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Karadeniz’de 700 yunus öldü

Ankara

Karadeniz, Akdeniz ve bitişik Atlantik Bölgesi'ndeki Deniz Memelilerinin Korunmasına İlişkin Anlaşma (ACCOBAMS) tarafından yayınlanan raporda, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Karadeniz'de 700'den fazla yunus balığının öldüğü belirtildi.

Raporda Bulgaristan, Romanya, Türkiye ve Ukrayna da dahil olmak üzere Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin kıyılarında başta yunus balıkları olmak üzere 700'den fazla ölümün kaydedildiği belirtildi.

2022'nin ilkbahar ve yaz aylarında yunusların ve balinaların karaya vurma ve ticari avlanma sırasında kazara yakalanma durumlarında "olağan dışı bir artış" olduğu bildirilen raporda, "Rusya'nın Şubat 2022'de artan Ukrayna savaşı, tüm Karadeniz havzasını büyük bir tehdit altına sokuyor. Deniz ve kıyı bölgelerindeki askeri faaliyetler, deniz memelileri de dahil olmak üzere bölgedeki deniz yaşamını etkileyebilir." ifadesine yer verildi.

Raporda, ölümlerdeki artışa sebep olarak çapraz ateşe maruz kalma ve yanıklar gibi fiziksel yaralanmalar sonucu karaya vurmalar olabileceği belirtildi.

Savaşla bağlantılı yüksek seslerin yunusların yiyecekleri tanımlamak ve çevrelerini anlamak için yaydıkları titreşimi engellediği vurgulanan raporda, ayrıca savaşın memelileri tanıdıkları Ukrayna sularından uzaklaştırdığı ve onları yiyecek aramak için tanıdık olmayan bölgelere yönlendirdiği kaydedildi.

Raporun tamamına ACCOBAMS'ın internet sayfasından ulaşılabilir.

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