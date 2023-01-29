Dolar
18.81
Euro
20.44
Altın
1,928.79
ETH/USDT
1,614.00
BTC/USDT
23,540.00
BIST 100
5,191.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Silivri Mübadele Müze Evi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerinin sağladığı istihbaratla Ukrayna ordusunun ABD silahı kullanarak Luhansk’a yaptığı saldırıda 14 kişinin öldüğünü, 24’ünün yaralandığını bildirdi.

Ali Cura   | 29.01.2023
Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin dün ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemini kullanarak Luhansk bölgesindeki Novoaydar şehrinde bulunan bir hastaneye saldırdığı belirtildi.

Uydu bilgileri dahil NATO ülkelerinin sağladığı istihbarat bilgilerinin bu saldırıda kullanıldığı aktarılan açıklamada, “(Bu saldırı sonucunda) 14 kişi öldü. 24 kişi farklı derecelerde yaralandı.” ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca aynı gün Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Novoya Kahovka’ya fırlattığı 17 füzenin üçte birinin hastane arazisinde patladığı bilgisi verilen açıklamada, “Hastanelerin kasıtlı olarak hedef alınması ve sivillerin öldürülmesi Kiev rejimi ve onun Batılı efendilerinin ağır savaş suçlarıdır. ABD ve NATO ülkelerinin, Kiev tarafından uluslararası insancıl hukukun korkunç bir şekilde ayaklar altına alınmasına tepki göstermemesi, onların çatışmaya ve işlenen suçlara doğrudan katılımlarını bir kez daha teyit ediyor. Bu tür eylemleri tarafsız bir şekilde değerlendirmeye çağrılan uluslararası yapılar da sessiz kalıyor.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Batılı ülkelerin çifte standart ile Rus ordusunu İrpen ve Buça’da suçlarken, Ukrayna ordusunun Amerikan, İngiliz, Alman ve Fransız silahları ile sivilleri öldürmesini görmezden geldiği kaydedilen açıklamada, aynı zamanda Avrupa’nın Rusya’ya karşı yasa dışı mahkeme kurma fikrinde acele ettiğine dikkat çekildi.

Batı’nın kendi sorumluluğunu örtmek için dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştığına işaret edilen açıklamada, “Kiev silahlı güçleri tarafından işlenen tüm bu suç teşkil eden yasa dışı eylemler cezasız bırakılmayacak.” ifadesi yer aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Luhansk bölgesinde Novoaydar yerleşim birimindeki hastaneye Ukrayna ordusunun ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar ile düzenlediği saldırı sonucunda 14 kişinin öldüğünü duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alperen Ocakları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları İzmir'de protesto etti
Bahçeli: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı meşrudur, hukukidir, anayasaldır, ahlakidir
Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun en yoğun günü
Kızılcahamam'ın hafta sonu ziyaretçilerine kar sürprizi
Sakarya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Benzer haberler

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceklerini belirtti

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceklerini belirtti

Rusya: Ukrayna ordusunun ABD silahı ile saldırısında Luhansk'ta 14 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Ukrayna'nın özellikle uzun menzilli füzelere ihtiyacı var

Ukrayna televizyon kanalı "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli hazırladı

Ukrayna televizyon kanalı "Bayraktar Efsane Kanatlar" belgeseli hazırladı
Ukrayna, Rus sporcuların olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasına karşı çıktı

Ukrayna, Rus sporcuların olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasına karşı çıktı
Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralandı

Doğu Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet