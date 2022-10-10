Dolar
18.58
Euro
18.02
Altın
1,674.86
ETH/USDT
1,312.10
BTC/USDT
19,314.00
BIST 100
3,589.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, "Gençlik Buluşması" programında konuşuyor Rusya tarafından Kiev’e fırlatılan roketlerden birinin düştüğü Taras Shevchenko Park’tan yayındayız Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Dünya

Rusya: Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 10.10.2022
Rusya: Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenledik

Moskova

Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırıları düzenlemesine ilişkin Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bugün Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla büyük çapta saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü aktaran Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 40’tan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 4 zırhlı araç ile 15 otomobilin yok edildiğini ileri sürdü.

Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde 60’ı aşkın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 9 tank, 16 zırhlı araç ve 17 otomobilin imha edildiğini iddia eden Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile 2 yakıt deposunun yok edildiğini belirtti.

Konaşenkov, Herson bölgesinde "Mig-29" tipi uçağı ile çeşitleri bölgelerde 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyleyerek "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 318 uçak, 159 helikopter, 2 bin 188 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 604 tank ve zırhlı araç, 866 çok namlulu roketatar, 3 bin 462 obüs ve havan topu, 6 bin 463 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ'nin arsa başvuruları için e-Devlet'te kimlik numarası uygulaması getirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletler Teşkilatı var
Binali Yıldırım, Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu'nda konuştu: 21. yüzyıl Türkiye'nin yılı olacaktır
Türkiye'den Venezuela'ya sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Türkiye'nin "Yetenek Kapısı" uygulamasını 118 ülkeden 1 milyon 200 bin öğrenci kullanıyor

Benzer haberler

Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı

Ukrayna: Rusya bugünkü saldırılarda 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı

Kuzey Akım 2'nin sağlam kalan ikinci hattında basınç düşürüldü

Almanya: Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için her şeyi yapıyoruz

Rusya: Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenledik

Rusya: Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerine saldırı düzenledik
AB Ukrayna'ya füze saldırıları sonrası Rusya sınırından mesaj gönderdi: Ukraynalılar boyun eğmeyecek

AB Ukrayna'ya füze saldırıları sonrası Rusya sınırından mesaj gönderdi: Ukraynalılar boyun eğmeyecek
Ukrayna güne Rusya'nın füze saldırılarıyla uyandı

Ukrayna güne Rusya'nın füze saldırılarıyla uyandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet