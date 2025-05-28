Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracaklarını belirterek "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.
Moskova
Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı'na katıldı.
Burada konuşma yapan Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump'ın inisiyatifiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan yönetiminin desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakereleri yeniden başlattıklarını ve bundan dolayı bu ülkelere minnettar olduklarını dile getirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta müzakerelerin yapıldığını anımsatarak "İstanbul'da yapılan müzakerelerde, (Ukrayna'da) tüm ayrımcı yasaların kaldırılması konusunda ısrar ettik. En kısa zamanda duyuracağımız yeni tur müzakerelerde de aynı şekilde bu konuda ısrarcı olacağız." ifadelerini kullandı.
Ukrayna krizinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Lavrov, "Müzakereler savaştan daha iyidir. Ancak müzakerelerde başarı elde etmek için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Temel nedenlerinden biri, Ukrayna'nın NATO'ya çekilmesi. NATO'nun doğuya doğru yayılması, Ukrayna meselesinin ve Avrupa'da güvenlik alanında krizin ortaya çıkmasına neden oldu." diye konuştu.
Sergey Lavrov, Rusya'nın, Ukrayna'nın tarafsız olması ve nükleer silaha sahip olmaması ile ilgili taleplerin karşılanması gerektiğini vurguladı.
NATO'nun Rus sınırları boyunca askeri altyapısını güçlendirmeye çalıştığını söyleyen Lavrov, bunun endişe verici olduğunu söyledi.
Bakan Lavrov, Almanya'nın kendi kendini askerileştirme yolunu izlemesinin de endişe verici olduğunu belirtti.
"Filistin devletinin kurulması gerekiyor"
Filistin meselesine değinen Lavrov, bu konuda İsrail ile Filistin arasında müzakere sürecinin yeniden başlatılması için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik girişimlerin aktifleştirilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) kararları doğrultusunda Filistin devletinin kurulması gerektiğinin altını çizdi.
İran nükleer programıyla ilgili soruna değinen Lavrov, ABD ve İran arasında bu konudaki müzakerelerde olumlu sonuçlar elde edileceği ve bu sonuçların taraflar için uygun olacağı umudunu paylaştı.
Peskov: Ukrayna konusundaki memorandum taslağının hazırlanmasında son aşamaya gelindi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik eleştirilerini değerlendiren Peskov, "ABD ve Trump'ın, barışçıl süreç için kayda değer çaba sarf ettiği ve hızlı çözüm istediği açıktır. Trump'ın arabuluculuk çabaları için minnettarız." dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası görüşme ihtimaline ilişkin, "Böyle bir görüşmenin olasılığı hakkındaki yaklaşımımızda bir değişim yok. Böyle bir görüşme, iki heyet arasındaki belirli anlaşmaların sonucu olmalıdır." ifadesini kullandı.
İstanbul müzakerelerinde üzerinde mutabakata varılan memorandum taslağının hazırlandığını anlatan Peskov, "Yakında her iki tarafın da sunduğu memorandum taslakları ortaya açıklanacak ve bir sonraki müzakere turu hakkında konuşacağız. Süreç son aşamasında ve belge yakında hazır olacak." bilgisini paylaştı.
Kremlin Sözcüsü, geçici ateşkes ihtimalini de değerlendirerek, "Geçici ateşkes ve barış koşullarının bir listesini istişare etmek için yaklaşımları içeren belge hazırlanıyor. Bu arada, özel askeri operasyon ise devam ediyor." diye konuştu.
Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir sonraki müzakere turunun yeri hakkında herhangi bir karar alınmadığını sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.