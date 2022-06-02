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Dünya

Rusya: Ukrayna’daki yabancı paralı savaşçılar yarı yarıya azaldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna’ya gelen yabancı paralı savaşçıların sayısının yarı yarıya azaldığını söyledi.

Ali Cura   | 02.06.2022
Rusya: Ukrayna’daki yabancı paralı savaşçılar yarı yarıya azaldı

Moskova

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayının başından bu yana yabancı paralı savaşçıların Rus askerleri ile savaşmak üzere Ukrayna’ya akışının neredeyse durduğunu belirten Konaşenkov, "Elimizdeki verilere göre, bugün Ukrayna'daki toplam yabancı paralı savaşçı sayısı 6 bin 600’den 3 bin 500’e düşerek neredeyse yarı yarıya azaldı." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Donbas’taki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birlikleri ve Ulusal Muhafız Birliklerindeki paralı askerlerin sayısının da azaldığını belirtti.

Ukrayna’da yüzlerce yabancı paralı savaşçının hazırlık merkezlerine ulaştıktan kısa bir süre sonra uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla etkisiz hale getirildiğini savunan Konaşenkov, "Paralı savaşçıların büyük bir kısmı düşük eğitim seviyesi ve gerçek savaş deneyimi olmaması nedeniyle çatışma bölgesinde yok edildi." diye konuştu.

Konaşenkov, çatışma alanında ağır kayıplarla karşı karşıya kalan önemli sayıda yabancı paralı savaşçının Ukrayna topraklarını bir an önce terk etmeyi tercih ettiğine dikkati çekti.

Kiev yönetimin, bu savaşçıların yurt dışına çıkmasına engel olmaya çalıştığını vurgulayan Konaşenkov, Kiev yönetiminin yabancı savaşçılara Ukrayna pasaportu vererek yasal koruma sağlamaya çalıştığını da ileri sürdü.

Ukrayna’ya ait Su-25 savaş uçağı düşürüldü

Konaşenkov, son bir günde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle 21 askeri alanın yok edildiğini belirtti.

Hava muharebe taktik birliklerinin Donetsk bölgesinde Slavyansk ve Dolina yerleşim birimlerindeki saldırılarında 15 askeri alanı yok ettiğini söyleyen Konaşenkov, bu saldırılar sonucunda 240’a yakın Ukraynalı milliyetçi güç ile 39 askeri teknik aracın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Konaşenkov, Rus uçaklarının Mıkolayiv bölgesindeki Lubomirovka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü ve hava savunma sistemleriyle farklı bölgelerde 7 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını belirtti.

​​​​​​​Füze ve topçu birliklerinin 131 komuta merkezi, 146 topçu bataryası ve 579 askeri alanı ateş altına aldığını kaydeden Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 186 uçak, 129 helikopter, 1084 insansız hava aracı, 327 hava savunma füze sistemi, 3 bin 373 tank ve zırhlı araç, 460 çok namlulu roketatar, 1752 obüs ve havan topu, 3 bin 350 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

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