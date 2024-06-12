Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait hava üslerinde uçak park yerleri ve altyapısını yüksek hassasiyetli füzelerle vurduklarını duyurdu.
Moskova
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırılar yapıldığı belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu sabah havadan ve karadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle ve insansız hava araçlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait hava üslerinde uçak park yerleri ile altyapısına, yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktası, insansız deniz araçlarının hazırlandığı yerler, mühimmat ve patlayıcı depolarına yönelik grup saldırısı düzenledi." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.
Ukrayna: Rusya'nın füze saldırısında en az 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kriviy Rig kentine füze saldırısında bulunduğunu belirtti.
Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını aktaran Zelenskiy, "Ölenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Olay yerinde tüm acil servisler çalışıyor." ifadesini kullandı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mikola Oleşçuk, gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece 4 adet Х-101/Х-555 model seyir füzesi, 1 İskender-M balistik füze, 1 "Kinjal" aerobalistik füze ve 24 "Şahed" tipi İHA kullanarak Ukrayna topraklarına saldırdığını kaydetmişti.
Oleşçuk, Ukrayna savunma kuvvetlerinin 1 "Kinjal" aerobalistik füzesini, 4 adet Х-101/Х-555 seyir füzesini ve İHA'ların tamamını Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporijya, Poltava, Harkiv ve Vinnitsa bölgelerinde vurduğunu ifade etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.