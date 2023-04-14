Dolar
19.37
Euro
21.27
Altın
2,002.72
ETH/USDT
2,071.70
BTC/USDT
30,394.00
BIST 100
5,092.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara’nın Ayaş ilçesinde iftar programında konuşuyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Viyana’da Uluslararası Demokratlar Birliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşuyor
logo
Dünya

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, bölgedeki durumu değiştirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin, bölgedeki durumda önemli değişiklikler oluşturacağını belirterek, "Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız." dedi.

Dmitri Chirciu  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, bölgedeki durumu değiştirecek Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Moskova

Lavrov, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlediği basın toplantısında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanları toplantısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Lavrov, toplantının tarihini, yerini ve konularını belirleme aşamasında olduklarını aktararak, "Bu konudaki pozisyonumuz net. Bu konudaki hiçbir koşul kabul edilemez." diye konuştu.

Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileşmesinin önemine işaret ederek, "Bu, bölgedeki durumda önemli değişiklikler yaratacak. Bunu her türlü teşvik etmeye ve desteklemeye hazırız. Toprak bütünlüğü ilkelerini, bu 4 ülkeden hiçbiri tartışmıyor. Bu da diyaloğu uzman düzeyinden dışişleri bakanları düzeyine çıkarmamız için iyi koşullar yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan meselesi

Afganistan meselesine değinen Lavrov, bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının önemine dikkati çekerek, "Taliban, oluşturdukları hükümetin Özbek, Tacik ve Hazaraları içerdiğini söylüyor ancak hükümette yer alan bu etnik grupların temsilcileri de siyasi anlamda Taliban'ı temsil ediyor." diye konuştu.

Lavrov, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin kurulması, ülkedeki insan haklarıyla ilgili sorunların çözülmesi ve genel olarak durumun iyileşmesinin, Taliban'ın resmen tanınmasına yönelik önemli bir adım olacağını vurguladı.

Batı'nın Afganistan ile ilgili eylemlerini değerlendiren Lavrov, "Afganistan'da sadece DEAŞ değil, başka terör örgütleri de faaliyet gösteriyor. Terör eylemlerinin teşvikinde bazı Batılı meslektaşlarımızın parmağının olduğunu düşünmek için nedenler var." ifadelerini kullandı.

ABD'nin askeri biyolojik faaliyetleri

ABD ve müttefiklerinin askeri biyolojik faaliyetlerini de değerlendiren Lavrov, bu konudaki eylemlerin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri için tehdit oluşturduğunu söyledi.

Bakan Lavrov, "Ülkelerimizin (BDT ülkeleri) güvenliğine yönelik tehditleri etkisiz hale getirmek için ortak çalışmalarımız önemlidir. Bunlar, bölgemizdeki terör, ABD ve müttefikleri tarafından yürütülen ve biyolojik güvenlik açısından çok tehlikeli emsaller oluşturan askeri biyolojik faaliyetlerdir. Bu da halkların sağlığına ve doğaya doğrudan bir tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.

Batı'nın Rus sınırlarında sorunlar yaratma girişimde bulunduğunu belirten Lavrov, bunu askeri, siyasi ve diplomatik planlamada dikkate aldıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kobani davasında mütalaa açıklandı, 36 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Türkiye, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi
Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin sınırlandırılmasına karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor
Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı

Benzer haberler

Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin sınırlandırılmasına karar verildi

Adnan Oktar'ın avukatıyla görüşmelerinin sınırlandırılmasına karar verildi

Mısır Dışişleri Bakanı: Mısır artık Türkiye ile iyi bir ilişki sergiliyor

Rusya: Türkiye-Suriye ilişkilerinin iyileşmesi, bölgedeki durumu değiştirecek

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı

Kahramanmaraş'ta depremzede çiftçilere 13 ton sertifikalı barbunya tohumu dağıtıldı
Barajların aktif doluluk oranı yüzde 46

Barajların aktif doluluk oranı yüzde 46

İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'ın tüm ilçeleri dahil 21 bin 391 enkaz var

İçişleri Bakanı Soylu: Hatay'ın tüm ilçeleri dahil 21 bin 391 enkaz var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet