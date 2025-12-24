Rusya Soruşturma Komitesi: Moskova’da bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü
Rusya Soruşturma Komitesi, başkent Moskova’da emniyet görevlilerine yönelik bombalı saldırı sonucunda iki polis ile olay yeri yakınındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Moskova
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun yaptığı açıklamaya göre, 23 Aralık’ı 24 Aralık’a bağlayan gece, Moskova’nın Yeletskaya Caddesi’nde görev yapan iki trafik polisi, devriye aracının yakınında şüpheli bir kişiyi fark etti.
- Moskova'da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Tümgeneral Fanil Sarvarov öldü
Polislerin şüpheliye yaklaşarak gözaltına almak istemesi üzerine patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu iki polis memuru ile olay esnasında polislerin yakınında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Patlamanın iki gün önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov’a yönelik suikast yapılan caddenin yakınında gerçekleşmesi dikkati çekti.
Sarvarov, 22 Aralık’ta, Rusya’nın başkenti Moskova’da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.