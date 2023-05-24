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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus gemisine saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, ülkesinin TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının güvenliğini sağlamakla görevli Karadeniz donanmasındaki gemiye Ukrayna'ya ait insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu bildirdi.

Ali Cura  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus gemisine saldırdı

Moskova

Rus Sözcü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, geçen yıl eylül ayında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de meydana gelen terör saldırısının ardından Rus ordusunun bu tür yerleri korumak için önlemler aldığını belirtti.

Konaşenkov, “Bugün saat 05.30 sıralarında Türkiye Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinde yer alan TürkAkım ve Mavi Akım doğal gaz boru hatlarının işletme güvenliğini sağlama görevlerini yerine getirme amacıyla görev yapan Karadeniz Filosuna bağlı İvan Hurs gemisine, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, üç insansız deniz aracıyla başarısız saldırı girişiminde bulundu. Tüm düşman botları, İstanbul Boğazı’nın 140 kilometre kuzeydoğusunda, Rus gemisinin standart silahlarından açılan ateşle imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Sözcü Konaşenkov, "İvan Hurs" isimli geminin görevini yerine getirmeye devam ettiğini aktardı.


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