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Dünya

Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki krizlere çözüm arayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap ülkeleri ile birlikte Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya dışardan müdahale etme girişimlerine çözüm arayacaklarını bildirdi.

Ali Cura   | 16.04.2019
Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki krizlere çözüm arayacak

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bakanlar düzeyinde yapılan 5. Rus-Arap İşbirliği Forumu’nun açılışında konuştu.

İlk defa bir masa etrafında 14 farklı ülkenin bakanı ve Arap Birliği üyesi ülkelerin yetkililerinin bir araya geldiğini belirten Lavrov, forumun güncel uluslararası ve bölgesel konuların verimli şekilde tartışılması için yararlı bir platform olduğunu söyledi.

Lavrov, “Bugün tartışmalarımızın merkezinde elbette ki Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki durum, Filistin-İsrail meselesi, Suriye, Libya, Yemen krizi, terörizmle mücadele ve kimyasal silahların yayılmasını önleme konuları olacak.” dedi.

Toplantıda ülkeler arasında açık ve yapıcı diyaloglar kurmayı umduğunu vurgulayan Lavrov, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da, bölgede bulunan devletlerin iç işlerine dışardan müdahale etme girişimlerine ve pek çok probleme çözüm sağlayacak yolları bulacağımızı umuyorum.” ifadelerini kullandı.

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