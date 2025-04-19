Rusya, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasını feshetti
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasının feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı.
Moskova
Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşması feshedildi.
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Belgede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, alınan kararla ilgili söz konusu ülkeleri bilgilendirme talimatı verildi.
Anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryasının kurulmasını öngörüyordu.
Rusya, 2023'te Barents Bölge Konseyinden ayrılma kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.