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Dünya

Rusya, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasını feshetti

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasının feshedilmesine yönelik belgeyi imzaladı.

Dmitri Chirciu  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Rusya, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşmasını feshetti

Moskova

Mişustin'in imzaladığı ve Rusya Resmi Belge Sistemi'nde yayımlanan belgeye göre, Norveç, İsveç ve Finlandiya ile Barents Denizi'nde işbirliği anlaşması feshedildi.

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Belgede, Rusya Dışişleri Bakanlığına, alınan kararla ilgili söz konusu ülkeleri bilgilendirme talimatı verildi.

Anlaşma, Barents Denizi ve Avrupa Arktik bölgesinde işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla Uluslararası Barents Sekretaryasının kurulmasını öngörüyordu.

Rusya, 2023'te Barents Bölge Konseyinden ayrılma kararı almıştı.

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