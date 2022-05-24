Dolar
16.05
Euro
17.20
Altın
1,860.89
ETH/USDT
1,960.90
BTC/USDT
29,320.00
BIST 100
2,386.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: NATO, sınırlarımıza kadar yaklaştı ve muharebe potansiyelini artırdı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO’nun Rusya sınırlarına yaklaştığını ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdığını söyledi.

Ali Cura   | 24.05.2022
Rusya: NATO, sınırlarımıza kadar yaklaştı ve muharebe potansiyelini artırdı

Moskova

Şoygu, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Toplantısı'nda çevrim içi konuşma yaptı.

Doğu Avrupa’da kolektif güvenlik durumunun önemli ölçüde kötüleştiğini belirten Şoygu, NATO'nun doğuya genişletildiğini ve Rus topraklarının yakınlarına saldırı silahlarının konuşlandırıldığını anımsattı.

Şoygu, Rusya’nın çabalarına rağmen kilit sorunları çözme önerilerinin Batı tarafından dikkate alınmadığını ifade etti.

ABD’nin mevcut uluslararası güvenlik mimarisini tamamen ortadan kaldırmak için bir rota belirlediğini söyleyen Şoygu, şunları kaydetti:

"Kuzey Atlantik İttifakı, sınırlarımıza yaklaştı ve muharebe potansiyelini önemli ölçüde artırdı. Ukrayna'nın NATO'ya katılması, topraklarında koalisyon askeri altyapısını konuşlandırması için çabalar yoğunlaştırıldı. Ukrayna, Rusya üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılan, bize düşman bir devlete dönüştü. Dahası Ukrayna'nın nükleer silahlar ve bunların dağıtım araçlarını yaratacağı konusunda gerçek bir tehdit var."

Şoygu, Rusya’nın "Donbas’taki insanları soykırımdan korumak için özel bir askeri operasyon başlattığını" kaydederek, "Ukrayna'nın nükleersiz ve tarafsız statüsünün sağlanması, silahsızlandırılması ve Nazilerden arındırılmasını" amaçladığını anlattı.

Batı’nın, Ukrayna birliklerinin yenilgisinden korktuğunu ve bu ülkeye acilen ölümcül silah tedarikini organize ettiğini ifade eden Şoygu, "Batı'nın, Kiev rejimine yaptığı geniş çaplı yardıma ve Rusya'ya yönelik yaptırım baskısına rağmen tüm görevler tamamlanana kadar özel askeri harekata devam edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek
Günlük Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık iki yıl sonra ilk kez 1000'in altına indi
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü

Benzer haberler

Rusya: NATO, sınırlarımıza kadar yaklaştı ve muharebe potansiyelini artırdı

Rusya: NATO, sınırlarımıza kadar yaklaştı ve muharebe potansiyelini artırdı

İletişim Başkanlığının İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin paylaşımı İsveç basınında geniş yer aldı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: NATO'dan ayrılmak bile alternatif bir tercih olarak gündeme alınmalıdır

Türkiye NATO’nun açık kapı politikasına karşı mı?

Türkiye NATO’nun açık kapı politikasına karşı mı?
Eski Finlandiya Başbakanı Stubb: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı

Eski Finlandiya Başbakanı Stubb: Türkiye'nin güvenlik endişeleri dikkate alınmalı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten somut garantiler beklemekte

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Türkiye, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten somut garantiler beklemekte