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Dünya

Rusya Müslümanları ve Hristiyanları, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Rusya Müslümanları ve Hristiyanları, İsveç’te aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasını kınadı.

Ali Cura   | 22.01.2023
Rusya Müslümanları ve Hristiyanları, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasını kınadı

Moskova

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Stockholm’de Kur’an-ı Kerim yakılması “barbarlık” olarak nitelendirilerek, bunun Rusya Müslümanlarınca şiddetle kınandığı bildirildi.

Bunu yapanların dinler arasında nefret ateşini körükleyerek belirli insan gruplarını siyasi olarak harekete geçirmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, eylemin Avrupa toplumunda düşmanlık ve nefretin yayılmasına neden olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Avrupalı ​​yetkilileri, insanlığın büyük çoğunluğunun kalbindeki inancın yol gösterici, yönlendirici güç olduğunu kabul etme cesaretini göstermeye çağırıyoruz. İktidara susamış politikacılara kin ve düşmanlığı körüklemeye başvurmadan toplumla diyalog kurabilmelerini diliyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Moskova Patrikhanesi Kilise Medya ve Toplum İlişkileri Departmanı Başkanı Vladimir Legoyda da sosyal medya hesabından yaptığı kınama açıklamasında, “İsveç’te Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim’in yakılması kabul edilemez bir vandalizm eylemidir. Başka bir kişi için kutsal olana tüküremezsiniz. Siyasi mücadelede insanlık sınırları aşılamaz ve dini kutsallar rencide edilemez.” değerlendirmesine yer verildi.

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