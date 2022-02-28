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Dünya

Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20’ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkardığını duyurdu.

Emre Gürkan Abay   | 28.02.2022
Rusya Merkez Bankası politika faizini yüzde 20’ye çıkardı

Moskova

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, Rus piyasalarında yaşanabilecek olası sorunlara işaret edildi.

Vatandaşların birikimlerinin değer kaybetmemesi, mali ve fiyat istikrarının korunması için faiz artırımı kararı alındığına işaret edilen açıklamada, politika faizinin 10,5 puan artışla yüzde 9,5’ten yüzde 20 çıkartıldığı belirtildi.

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