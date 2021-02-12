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Dünya

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Ekonomik büyüme 2021 sonuna kadar salgın öncesine dönebilir

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisinde büyümenin, 2021 sonuna kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere dönebileceğini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 12.02.2021
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Ekonomik büyüme 2021 sonuna kadar salgın öncesine dönebilir

Moskova

Nabiullina, başkent Moskova’da video konferans yoluyla gerçekleştirdiği basın toplantısında, bankanın politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bırakma kararını değerlendirdi.

Daha önce ülke ekonomisindeki toparlanmanın 2020’nin son çeyreğinde duraksayacağı öngörüsünde bulunduklarını hatırlatan Nabiullina, “Ancak bu olmadı. Geçen sene Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kışın hafifletilmesi ekonomik toparlanmayı olumlu etkiledi. İnsanlar ve iş dünyası da salgının ikinci dalgasına daha hazırlıklıydılar.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus ekonomisindeki toparlanmanın beklentilerden daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini belirten Nabiullina, “Ekonomik toparlanma, 2021 sonuna kadar Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönebilir.” şeklinde konuştu.

Rusya Merkez Bankası olarak “yumuşak para politikası” sürdürmeye devam edeceklerine işaret eden Nabiullina, “Para politikasını gevşetme potansiyelinin tükendiğine inanıyoruz. Daha fazla gevşeme, enflasyon risklerinin daha da büyümesine yol açabilir. Para politikası 2021 boyunca yumuşak kalacak ve Rus ekonomisinin toparlanmasını destekleyecek.” dedi.

Nabiullina, Rus halkının borç yükünün 2020’de arttığını belirterek, "Borç yükündeki artışın ana nedeni ipoteklerdeki artıştı. Gelirler de biraz arttı ancak ipoteklerdeki artış daha fazlaydı ve bu eğilimin 2021’de de devam edeceğini öngörüyoruz.” diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, bugün aldığı kararla, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat) verilerine göre ülke ekonomisi geçen yıl yüzde 3,1 küçüldü.

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