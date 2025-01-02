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Dünya

Rusya: Kerç'teki tanker kazalarında yaklaşık 2 bin 400 ton petrol denize sızdı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Karadeniz'de fırtına nedeniyle kaza yapan 2 ayrı tanker gemisinden yaklaşık 2 bin 400 ton petrolün denize sızdığını bildirdi.

Ali Cura  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
Rusya: Kerç'teki tanker kazalarında yaklaşık 2 bin 400 ton petrol denize sızdı

Moskova

Bakanlıktan, Kerç Boğazı'nda aralık ortasında etkili olan fırtına nedeniyle gerçekleşen kazalarda denize dökülen petrolle ilgili açıklama yapıldı.

Gemilerde mazotla dolu 4 akaryakıt tankının bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Uzmanlar, denize sızan akaryakıt hacminin yaklaşık 2 bin 400 ton olduğunu belirledi. Bu, tanker kaptanlarının verdiği ilk tahminden önemli ölçüden daha az bir miktar." ifadeleri kullanıldı.

Sızıntı özellikle Rusya'nın Temryukskiy ve Anapa bölgelerindeki sahil şeridinde doğal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karadeniz kıyısında bulunan turistik Krasnodar bölgesi sahillerinde çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının temizleme ve kurtarma çalışmalarına 4 bin gönüllü destek veriyor. ​​​​​​​

Kazalar

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık'ta ayrı ayrı kaza yapan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

İlk tahminlere göre, tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı belirtilmiş,
oluşan çevre kirliliği ve temizlik çalışmaları nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.

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