Dolar
17.91
Euro
18.14
Altın
1,720.89
ETH/USDT
1,503.00
BTC/USDT
21,687.00
BIST 100
2,544.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, İstanbul tahıl anlaşmasının uygulanması için tarafların çalıştığını bildirdi

Dmitri Chirciu   | 27.07.2022
Rusya, İstanbul tahıl anlaşmasının uygulanması için tarafların çalıştığını bildirdi

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı İvan Neçayev, İstanbul'da tahıl ile ilgili imzalanan anlaşmaların uygulanmasını konuşmak için erken olduğunu belirterek, tarafların, anlaşmaları yerine getirmek için gerekli mekanizmalar üzerinde çalıştığını söyledi.

Neçayev, başkent Moskova'da çevrim içi düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında tahıl ile ilgili anlaşmaların İstanbul'da geçen hafta imzalandığına dikkati çeken Neçayev, "Anlaşmaların pratikte uygulanmasını konuşmak için erken. Sadece birkaç gün geçti. Taraflar, anlaşmalardaki hedefleri yerine getirmek için tüm gerekli mekanizmaları oluşturuyor." diye konuştu.

Neçayev, söz konusu anlaşmalardaki yükümlülüklere bağlı ve bu anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasından yana olduklarını dile getirerek, "BM'nin dürüst desteği ve uluslararası toplumun vicdanlı yaklaşımı dahil diğer ülkelerin, özellikle de Batılı ülkelerin yapıcı girişimleri büyük öneme sahiptir." dedi.

ABD'nin, Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Neçayev, şu ifadeleri kullandı:

"Burada, Ukrayna tahılının tren yolu ve nehir yolu ile çıkarılması için mevcut alternatif yollar söz konusudur. Gelen bilgiye göre, Ukrayna'dan şimdiye kadar 2,7 milyon ton tahıl çıkarıldı. Аncak bu seçeneklerin imkanları sınırlı ve yeni hasat ürünlerinin çıkarılması sorunlu olur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama
Türkiye'den BM Genel Kurulu 76. Başkanı Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile görüştü

İsrail'den Rusya'ya 'Yahudi Ajansı krizi' sonrası ilk kez bir heyet gidiyor

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Bizim aramızdaki bağlar millidir, kutsaldır

Rusya, İstanbul tahıl anlaşmasının uygulanması için tarafların çalıştığını bildirdi

Rusya, İstanbul tahıl anlaşmasının uygulanması için tarafların çalıştığını bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Vlah'ı kabul etti
TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama

TBMM Başkanı Şentop'tan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya kınama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet