Dolar
35.35
Euro
36.49
Altın
2,660.04
ETH/USDT
3,301.80
BTC/USDT
94,524.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyardı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, İsrail'in Suriye'de "oldu bitti" politikası yürüttüğünü belirterek, "Özellikle İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyarmak istiyorum." dedi.

Şerife Çetin  | 08.01.2025 - Güncelleme : 08.01.2025
Rusya, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyardı Fotoğraf: Melik Ebu Ubeyde/AA

New York

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, İsrail'in Suriye'de "oldu bitti" politikası yürüttüğünü belirterek, "Özellikle İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyarmak istiyorum." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.

Burada bir konuşma yapan Nebenzia, Rusya'nın "dost Suriye halkına" yeni bir süreçten geçerken desteğinin süreceğinin altını çizdi.

Nebenzia, halihazırda Suriye'deki gelişmeleri tam anlamıyla değerlendirmenin zor olduğunu dile getirdi.

İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde "oldu bitti" politikası sürdürdüğünü belirten Nebenzia, "Özellikle İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyarmak istiyorum." diye konuştu.

Nebenzia, İsrail'in faaliyetlerinin uluslararası hukuk kararları ve BMGK ile BM Genel Kurul kararlarını ihlal ettiğinin altını çizdi.

Durumun ABD tarafından daha da kötüleştirildiğini ifade eden Nebenzia, ABD'nin yıllardır Suriye'nin en fazla doğal kaynağa sahip kuzeydoğusunu işgal ettiğini ve ülkeye yönelik ağır yaptırımlar uyguladığını dile getirdi.

"Uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç var"

Nebenzia, ABD'nin yaptırımları nedeniyle Suriye ekonomisinin yoğun baskı altında olduğunu ve ülkenin karşılaştığı sınamalarla baş edemediğini söyledi.

Yeni Suriye hükümetinin sosyo-ekonomik durumu düzeltmek ve etkin devlet kurumları inşa etmek için yoğun çaba sarf etmesi gerektiğine dikkati çeken Nebenzia, "Bunun için uluslararası toplumun desteğine ihtiyaçları var. BMGK'nin temel odak noktası bu olmalı." dedi.

Nebenzia, uluslararası destek olmadan Suriye halkının mevcut zorluklarla tek başına baş etmesinin çok zor olduğunu, yardımın ayrım gözetmeksizin tüm Suriye halkına verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyoruz"

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dorothy Shea ise "ABD, Heyet Tahrir Şam'dan (HTŞ) gelen olumlu mesajları memnuniyetle karşılıyor. Ancak sadece sözlere değil faaliyetlere bakacağız." diye konuştu.

Suriye halkının menfaatlerini önceliklendiren faaliyetlerin önem taşıdığının altını çizen Shea, tüm "dış aktörlerin" de Suriye'de istikrarın önemini göz ardı etmemesi gerektiğini dile getirdi.

Shea, Suriye'nin başka ülkelerin çıkarlarını ilerletme için platform olarak kullanılmaması gerektiğini kaydederek, aynı zamanda Suriye'nin komşularına tehdit teşkil eden bir terör merkezine dönüşmesinin de engellenmesi gerektiğini söyledi.

Suriye halkına daha parlak bir gelecek sağlamak için destek vermeye hazır olduklarını ifade eden Shea, Suriye halkının bölge ve dünyada barışçıl konumuna ulaşması için desteğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti
Marmara Denizi'nde 2 günde 161 "kirlilikle mücadele" denetimi yapıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan apartmanla ilgili 4 sanığa 21'er yıl hapis

Benzer haberler

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, ABD ve diğer ülkelere yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi, ABD ve diğer ülkelere yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı

ABD'de, Özel Yetkili Savcının Trump raporunun sadece "seçimlere müdahale" bölümü açıklanacak

Rusya, İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden yasa dışı faaliyetlerine karşı uyardı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız" açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan "Gazze'de ateşkes anlaşmasına çok yakınız" açıklaması
BM: Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi tehdit var

BM: Suriye'nin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne yönelik ciddi tehdit var
AA ekipleri, Sednaya Hapishanesi'ndeki "infaz odası"nı tespit etti

AA ekipleri, Sednaya Hapishanesi'ndeki "infaz odası"nı tespit etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet