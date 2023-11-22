Dolar
28.83
Euro
31.43
Altın
2,002.33
ETH/USDT
2,021.00
BTC/USDT
36,508.00
BIST 100
8,005.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Sanayi Odası Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Rusya, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı olumlu karşıladıklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Rusya, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıyı değerlendirdi.

Uzlaşmadan memnuniyet duyduklarına işaret eden Peskov, "Bunu olumlu karşılıyoruz. Bu, uzun süre sonra Gazze'den gelen ilk iyi haber." dedi.

Rusya ile birçok ülkenin, daha önce çatışmalara insani ara verilmesi çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Yalnızca bu tür aralar temelinde, söz konusu soruna sürdürülebilir çözüm bulmaya yönelik gelecekteki girişimlerin hatları çizilebilir." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da uzlaşmanın önemini vurgulayarak, "Bu, gerilimin azaltılmasının mümkün olabileceğine dair umut veren çok önemli bir karar." değerlendirmesinde bulundu.

Bu uzlaşmanın bozulmaması gerektiğinin altını çizen Zaharova, Katar'ın uzlaşmanın sağlanmasında "özel" çaba gösterdiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı, bu aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin ise 24 saat içinde ilan edileceğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 23,25'e yükseldi
İstanbul merkezli "rüşvet" operasyonunda 46'sı polis 105 kişi yakalandı
Kartalkaya Kayak Merkezi yeni sezona hazırlanıyor
Isparta'da trafik kazaları KGYS kameralarınca kaydedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Cezayir basınında geniş yer aldı

Benzer haberler

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi öldürdü

Avrupa ülkeleri, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara uzlaşmasından memnun

Rusya, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun

NATO Genel Sekreteri, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun

NATO Genel Sekreteri, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun
İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, esir takası anlaşmasını eleştirdi

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, esir takası anlaşmasını eleştirdi
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Çin'e doğal gaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Çin'e doğal gaz sevkiyatı 100 milyar metreküpe ulaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet