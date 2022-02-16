Dolar
13.64
Euro
15.52
Altın
1,856.44
ETH/USDT
3,128.00
BTC/USDT
43,992.00
BIST 100
2,045.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, ilhak edilen Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı.

Dmitri Chirciu   | 16.02.2022
Rusya, ilhak edilen Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

Moskova

Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı.

Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi.

Dün, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Uzmanından 'Aşı oldum diye rehavete kapılmayın' uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Mutlaka hatırlatma dozu yaptırılmalı
Hamileliğin son 3 ayındaki 'hatırlatma dozu' bebekleri de koruyor
Çin ana karasında son 24 saatte 102, Hong Kong'da 1619 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

NATO: Rusya'nın çekildiğini görmedik ama ihtiyatlı iyimserlik içindeyiz

NATO: Rusya'nın çekildiğini görmedik ama ihtiyatlı iyimserlik içindeyiz

Rusya, ilhak edilen Kırım’daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

Biden, Ukrayna konusunda açıklama yapacak

Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesi siber saldırıya uğradı

Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesi siber saldırıya uğradı

AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı

AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı
Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor

Beyaz Saray'da "Kaplan Ekibi" Rusya'nın Ukrayna işgali senaryosuna hazırlanıyor