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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Kalinovo ile Donetsk bölgesindeki Yantarnoye yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Dmitri Chirciu  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Rusya: Harkiv ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti

Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediğine işaret edilen açıklamada, "Batı ve Güney askeri grup birlikleri, Harkiv bölgesinin Kalinovo, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Yantarnoye yerleşim birimlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Son 24 saatte 139 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 132 insansız hava aracı, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 492 tank ve zırhlı araç, 1508 çok namlulu roketatar, 20 bin 465 obüs ve havan topu ile 30 bin 179 özel askeri aracın yok edildiği belirtildi.

Bakanlık, dün Donetsk bölgesindeki Şevçenko yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiğini bildirmişti.

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