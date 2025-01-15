Dolar
35.48
Euro
36.57
Altın
2,686.93
ETH/USDT
3,187.90
BTC/USDT
96,561.00
BIST 100
9,718.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanmasının son derece gerekli olduğunu belirterek, "Bu felaket kötüleşme eğiliminde bulunuyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Rusya: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanması ihtimaline ihtiyatlı yaklaştıklarını belirten Peskov, "Gazze'de şu anda yaşanan insani felaketi az konuşuyoruz. Bu felaket, kötüleşme eğiliminde bulunuyor. Bu nedenle, Gazze'de kalan ve insanlık dışı zorluklar yaşayan sakinler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli. İnsanların ateşkese ve her türlü yardıma ihtiyacı var." diye konuştu.

Bu arada, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakereler yoğun şekilde devam ediyor.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşmasını onaylamak üzere bugün toplanmasının muhtemel olduğu bildirilmişti.

Hamas, müzakerelerin devam ettiği Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını duyurmaya "en yakın noktada" olduklarını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Güler, terörle mücadelenin devam ettiğini bildirdi
MSB'den ATAK helikopteriyle "terörle mücadele" mesajı
Muşlu aileler, DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
Doğu Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Benzer haberler

Rusya: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli

Rusya: Gazzeliler için ateşkes ve barışın sağlanması son derece gerekli

Rusya ile Moldova arasında doğal gaz krizi, Transdinyester bölgesini etkiledi

Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Gazze'de barışın iki devletli çözümden geçtiğini belirtti

Ermenistan'ın AB üyelik süreci: Bölgesel dinamikler ne söylüyor?

Ermenistan'ın AB üyelik süreci: Bölgesel dinamikler ne söylüyor?
Evine kurduğu stüdyoda Filistin için şarkı sözü yazıp seslendirdi

Evine kurduğu stüdyoda Filistin için şarkı sözü yazıp seslendirdi
Alman medyası Gazze'ye yönelik haberlerde İsrail'den yana olmakla eleştiriliyor

Alman medyası Gazze'ye yönelik haberlerde İsrail'den yana olmakla eleştiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet