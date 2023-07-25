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Dünya

Rusya, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı

Rusya, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatını yasakladı.

Emre Gürkan Abay  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Rusya, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı

Moskova

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adımların atılmasına devam edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin de yüzde 12,5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, AB, ABD ve Norveç'ten söz konusu ürünlerin ithalatının durdurulmasıyla yerli üreticilerin pazarda yaşanacak boşluğu dolduracakları vurgulandı.



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