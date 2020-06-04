Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, karşılıklı saygı ve çıkara dayanan ilişkiler sayesinde Türkiye ile Rusya arasında çok yönlü iş birliğinin önemli sonuçları olduğunu söyledi.

Ali Cura   | 04.06.2020
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, bir süre önce ABD Dışişleri yetkilisi Matthew Palmer'in Türkiye'nin Rusya ile iş birliğini güçlendirme ve genişletme isteğinden Washington'un endişe duyduğuna ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Rusya'nın Türkiye ile ilişkilerinde Suriye'deki gelişmelerle bağlantılı olarak enerji, ticaret ve turizm alanında baskı yaptığı yönündeki iddiaları reddeden Zaharova, "(Türkiye ile) çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları, aslında karşılıklı çıkara dayanan, baskı ve zorlama olmadan karşılıklı saygı temelinde ilişkiler kurma sayesinde mümkün oldu." dedi.

Washintgon'da "karşılıklı saygı" kelimesinin ne anlama geldiğinin unutulduğunu kaydeden Zaharova, Türkiye ile Rusya arasındaki çok yönlü ikili ilişkilerin örnek alınabileceğine işaret etti.

Zaharova, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik "periyodik yaptırım tehdidinde" bulunmasını eleştirerek, bu durumun ABD'nin müttefiklik anlayışındaki kusuru gösterdiğini ifade etti.

Suriye'deki durum ile ilgili de değerlendirmede bulunan Zaharova, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkesin uygulandığını ve Türk-Rus ortak askeri devriyesinin devam ettiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 88 arttı
Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 3 milyon 200 bini geçti
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 133'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin sınırına ulaştı

Benzer haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Türkiye ile çok yönlü iş birliğimizin önemli sonuçları oldu

Tarihi Kapalıçarşı esnafı müşterilerini ve turistleri bekliyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Hz. Ömer'in torununun türbesine yapılan tahribatı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapabiliriz
MEB: Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular 15 Haziran'da başlayacak

MEB: Yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvurular 15 Haziran'da başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac ile bir araya geldi