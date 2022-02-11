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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı ülkeler yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar

Emre Gürkan Abay, Ali Cura   | 11.02.2022
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Batılı ülkeler yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya’nın güvenlik garantileri konusundaki haklı taleplerini itibarsızlaştırmak için Moskova'ya karşı koordineli enformasyon saldırısı gerçekleştiriliyor. Batılı ülkelerin yetkilileri ve medyası, Ukrayna çevresindeki yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattılar." denildi.

Telefon görüşmesi planlanıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 12 Şubat akşamı için telefon görüşmesinin planlandığını duyurdu.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Biden görüşmesini ABD tarafının istediğini belirterek, Moskova zamanı ile 12 Şubat'ta akşam saatlerinde görüşmenin planlandığını ifade etti.

Peskov, aynı gün Putin’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmesi planladığını aktardı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın Putin ile krizi ele almak üzere yakın zamanda bir telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron 8 Şubat’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelmiş, Macron ertesi günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

Macron’un Ukrayna ziyaretinden sonra Putin ile telefon görüşmesi yapması planlanıyordu.

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