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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı

Ali Cura   | 18.03.2022
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı

Moskova

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı. Bu bir rekordur." ifadelerini kullandı.

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