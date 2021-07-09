Euro
10.28
Dolar
8.66
BIST 100
1,381.20
Altın
1,801.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Afganistan topraklarındaki gelişmelere müdahil olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'daki gelişmelerin endişe yarattığını belirterek, "Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 09.07.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Afganistan topraklarındaki gelişmelere müdahil olmayacak

Moskova

Lavrov, başkent Moskova'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Afganistan'da çatışmaların sürdüğünü belirten Lavrov, "Afganistan'da olup bitenler, bizi yalnızca, müttefiklerimizin topraklarına sorunların yayılması açısından endişelendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Taliban'ın İran ve Tacikistan sınırlarında kontrol noktalarını ele geçirdiğini kaydederek, "Rusya, gelişmeler sadece Afganistan topraklarında yaşandığı müddetçe hiçbir şey yapmayacak. Tüm Afganların sözle destek verdiği siyasi sürecin bir an önce başlaması için ısrarlı çağrılarımızı tekrarlamaktan başka adım atmayacağız." diye konuştu.

Jaishankar ise Afganistan'daki gelişmelerle doğrudan ilgilendiklerini dile getirdi.

Oradaki şiddeti azaltmanın zaruri olduğunu vurgulayan Jaishankar, "Çünkü bu şiddet hem Afganistan'ı hem de komşu ülkeleri etkilemektedir. Hindistan ve Rusya için oradaki sürecin ekonomik, sosyal ve demokratik açıdan geliştirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'daki durumun endişe verici olduğuna dikkati çeken Jaishankar, "Şiddet bir çözüm değil, bu nedenle Afganistan'da şiddetin azalmasını istiyoruz. Sonuç olarak Afganistan'da durumu düzelteceklerin meşru olması gerekir, bu göz ardı edilemez." şeklindeki değerlendirmesini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde 3 milyar 350 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Türkiye'nin The Lancet'te yayımlanan Sinovac aşısına ilişkin Faz-3 çalışması dünyada ilk oldu
Koronavirüsle savaşını 222 gün sonra kazanan Züleyha hemşire işine döndü
Gönüllüler Faz-3 aşamasındaki yerli aşı TURKOVAC için seferber oldu
Bakan Koca: 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı

Benzer haberler

Kremlin: Rus yetkililerin Taliban ile Afganistan'daki duruma ilişkin temasları gerekli

Kremlin: Rus yetkililerin Taliban ile Afganistan'daki duruma ilişkin temasları gerekli

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusya, Afganistan topraklarındaki gelişmelere müdahil olmayacak

Çin, Afganistan'daki 210 vatandaşını uçakla tahliye etti

Orta Afrika Cumhuriyeti Fransa ve Rusya'nın çekişme alanına dönüştü

Orta Afrika Cumhuriyeti Fransa ve Rusya'nın çekişme alanına dönüştü
Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?

Ana akım Amerikan medyasında Rusya neden gündemden düştü?
Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi