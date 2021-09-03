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Dünya

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan meselesinin barış yoluyla çözülmesi için fırsatlar var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesinin barış yoluyla çözülmesi için fırsatların bulunduğunu belirterek, "Taliban ve Afgan Tacikler arasında müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyorum." dedi.

Dmitri Chirciu   | 03.09.2021
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Afganistan meselesinin barış yoluyla çözülmesi için fırsatlar var

Moskova

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen "Yeni Bilgi" Federal Eğitim Maratonu'nda güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan meselesini değerlendiren Lavrov, Afganistan'ın Pencşir vilayetindeki Tacik kökenli gruplar ile Taliban arasında müzakerelerin sonlandırıldığına dikkati çekti.

Lavrov, "Afganistan meselesinin barış yoluyla çözülmesi için fırsatlar var. Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Pencşir Vadisi'nde son yüzleşme kıvılcımlarının müzakerelere dönüşeceğini umuyorum. Bu müzakereler başlamıştı, sonra kesildi ve çatışmalar başladı. Taliban ve Afgan Tacikler arasında müzakerelerin yeniden başlayacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Afganistan'da Taliban dahil tüm siyasi ve etnik güçlerle temasta olduklarını dile getiren Lavrov, söz konusu güçler arasında diyaloğun sağlanması konusunda girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Lavrov, "Siyasi çözümün, Taliban'ın temsil ettiği Peştun, Tacik, Özbek, Hazaralar arasında uzlaşmayı içermesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye-Ermenistan ilişkileri

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilere de değinen Lavrov, iki ülkenin 2008'de diplomatik ilişki kurmaya çalıştığını anımsattı. Lavrov, şunları kaydetti:

"Taraflar, Karabağ meselesinin çözüm sürecini farklı şekilde görüyordu ancak şimdi, Karabağ'da savaşın sona ermesiyle siyasi süreç ile ekonomik ve ulaşım bağlantılar için altyapının oluşturulduğu dönemde Türk ve Ermeni meslektaşlarımızın, ikili ilişkileri iyileştirme yönünde girişimlerde yeniden bulunması mantıklı olacak."

Bakan Lavrov, bu konuda aktif şekilde yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi.

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