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Dünya

Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 15.12.2022
Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip

Moskova

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.

Putin, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca." diye konuştu.

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