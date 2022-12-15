Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.
Moskova
Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir." dedi.
Putin, "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca." diye konuştu.
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