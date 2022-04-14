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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu 'Moskova' gemisi ile ilgili açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait "Moskova" kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirdi.

Ali Cura   | 14.04.2022
Rusya’dan Ukrayna’nın vurduğunu duyurduğu 'Moskova' gemisi ile ilgili açıklama

Moskova

Ukrayna’nın Neptün füzesiyle vurduğunu duyurduğu Rus Karadeniz filosuna ait “Moskova” isimli geminin durumuna ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Moskova kruvazörü, çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak etmesi nedeniyle ağır hasar gördü.” ifadesi kullanıldı.

Gemideki mürettebatın tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Ukrayna, Moskova kruvazörünü vurduğunu duyurmuştu

Ukrayna makamları, Neptün füzesiyle Karadeniz'de Rusya'ya ait “Moskova” adlı kruvazör gemisini vurduklarını ve gemide yangın çıktığını duyurmuştu. Kruvazörün tahmini mürettebat sayısının 510 olduğu ifade edilmişti.

Ukrayna basını, Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Yılan Adası'ndaki Ukrayna askerlerine saldırı düzenleyen Moskova kruvazörünün, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakı sırasında da Ukrayna gemilerinin sahilden ayrılmasını engellediğini bildirmişti.

Rus donanmasının amiral gemilerinden olan “Moskova” güdümlü füze kruvazörü, 1979’da denize indirildi ve 2020’de tadilattan geçirildi.

Moskova kruvazörü, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip gemisavar füzelerinin yanı sıra S-300 hava savunma füze sistemi ile donatılmış bir gemi olarak biliniyor.

Gemi, 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünü yönetti ve Suriye'deki Rus Hmeymim askeri hava üssünün korunması görevini gerçekleştirdi. ​​​​​​​

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