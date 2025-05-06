Dolar
38.61
Euro
43.79
Altın
3,366.05
ETH/USDT
1,805.70
BTC/USDT
94,506.00
BIST 100
9,112.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına 20’den fazla yabancı liderin katılması bekleniyor

Rusya’da bu yıl 9 Mayıs Zafer Bayramı kapsamında yapılacak Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine, 20’yi aşkın yabancı liderin katılması bekleniyor.

Emre Gürkan Abay  | 06.05.2025 - Güncelleme : 06.05.2025
Rusya’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına 20’den fazla yabancı liderin katılması bekleniyor

Moskova

Eski Sovyetler Birliği’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80’inci yıl dönümü nedeniyle Rusya çapında etkinlikler düzenleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkent Moskova'daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek askeri geçit töreni için Rus ordusunun provaları sürerken törene bu yıl 20’den fazla yabancı liderin katılması öngörülüyor.

Törene katılması beklenen liderler arasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bulunuyor.

Bağımsız Devletler Topluluğu liderlerinden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da törende yer almaları bekleniyor.

Laos Devlet Başkanı Thongloun Sisoulith, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel yine törene katılacak isimler arasında yer alıyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Slovakya Başbakanı Robert Fico’nun ise Avrupa’dan bu yıl törene katılacak isimler arasında yer alması bekleniyor.

Öte yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararıyla Rus tarafı 7 Mayıs'ı 8 Mayıs'a bağlayan gece yarısından 10 Mayıs'ı 11 Mayıs'a bağlayan gece yarısına kadar ateşkes ilan etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs’ta askeri geçit törenine katılacak yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy’nin Moskova’ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 1005 kişi yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmada 27 gözaltı kararı
Gazze'ye giderken İHA saldırısına uğrayan "Conscience" gemisindeki 6 Türk vatandaşı ülkeye döndü
ABD'nin Ankara'ya atanan yeni büyükelçisi Barrack: Trump'ın amacı, Türkiye-ABD ittifakını hak ettiği seviyeye taşımak

Benzer haberler

Rusya’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına 20’den fazla yabancı liderin katılması bekleniyor

Rusya’daki 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamalarına 20’den fazla yabancı liderin katılması bekleniyor

Trump, Rusya'nın tutuklu takasında serbest bıraktığı Ksenia Karelina'yı Beyaz Saray'da ağırladı

Yeni Alman hükümetinin ABD, Rusya ve İsrail politikaları nasıl olacak?

Zelenskiy, olası ateşkesin en az 30 gün sürmesi gerektiğini söyledi

Zelenskiy, olası ateşkesin en az 30 gün sürmesi gerektiğini söyledi
Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya'yı ziyaret edecek
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Ölümsüz Alay" yürüyüşü düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet